La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Cento milioni per sognare. Gian Piero Gasperini, pronto a iniziare il suo ciclo alla Roma, vuole una squadra subito competitiva. Nelle prossime 48 ore sarà a Trigoria per definire con il ds Massara un piano da cinque acquisti mirati: un centrale, due esterni, un centrocampista e un attaccante. Obiettivo: avere almeno tre nuovi arrivi per il 13 luglio, inizio del ritiro.

Il primo nome caldo in difesa è Jhon Lucumì del Bologna, che ha una clausola da 28 milioni in scadenza il 10 luglio. A centrocampo, piacciono Matt O’Riley del Brighton e Kenneth Taylor dell’Ajax, entrambi valutati intorno ai 25 milioni. Sulle fasce: Maxim De Cuyper resta la prima scelta a sinistra (20 milioni), seguito da Sergi Cardona (clausola da 15), mentre a destra si lavora per Nadir Zortea, operazione in dirittura d’arrivo per circa 5 milioni.

In attacco, dopo l’addio ad Abraham e l’uscita di Shomurodov, i nomi sono Georges Mikautadze del Lione e Nikola Krstovic del Lecce. Sullo sfondo anche Laurienté del Sassuolo. I Friedkin spingono per un’operazione ambiziosa, puntando a costruire un “instant team” competitivo da subito.