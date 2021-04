Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Karsdorp arretra in difesa, c’è Mayoral. Pellegrini in mediana

Pagine Romaniste – La Roma questo pomeriggio torna a giocare dopo la sosta per le nazionali in casa del Sassuolo. Difesa in emergenza con le assenze di Kumbulla, Smalling e Ibanez. Per questo motivo Paulo Fonseca dovrà reinventare un intero reparto: al fianco di Mancini e Cristante infatti giocherà Karsdorp. Sulle fasce spazio a Bruno Peres e Spinazzola. In mediana agiranno Pellegrini e Diawara. Infine l’attacco sarà formato dal tridente Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, Pedro, Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, Pedro, Mayoral.

IL TEMPO

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Perez; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral.