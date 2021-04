Sassuolo, la seduta dei neroverdi: si ferma Defrel. Domani alle 15 la conferenza di De Zerbi

Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio al Mapei Football Center. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Caputo. Fermo Gregoire Defrel, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 15 Roberto De Zerbi svolgerà la conferenza stampa in vista di Sassuolo-Roma.

