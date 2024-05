Corriere della Sera (G. Piacentini) – Paulo Dybala vuole esserci anche a Leverkusen. Per questo, nel giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra, l’argentino (con Celik e Llorente, anche loro alle prese con qualche acciacco) era a Trigoria per sottoporsi a delle terapie dopo il problema agli adduttori della gamba sinistra accusati contro la Juve. Un affaticamento, non una lesione, che potrebbe costringerlo a non partire titolare nella semifinale di ritorno di Europa League. Se dovesse essere così, il suo posto sarà preso da Tommaso Baldanzi.

L’ex calciatore dell’Empoli – premiato un paio di giorni fa dall’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Italiani come miglior giovane della stagione scorsa – nel match contro la Juventus, contro cui aveva segnato l’ultimo gol in serie A prima di trasferirsi in giallorosso, ha superato un esame: titolare nel primo big match da quando veste la maglia della Roma, al fianco di Lukaku e lo stesso Dybala. Il classe 2003 è stato tra i più convincenti: ha corso e lottato, è entrato nell’azione del momentaneo vantaggio di Lukaku ed è uscito tra gli applausi degli oltre sessantamila dell’Olimpico.

Baldanzi, quando è chiamato in causa, ce la mette tutta e il pubblico lo riconosce: per fare l’ultimo salto avrebbe bisogno di un gol, magari decisivo. A Leverkusen, domani sera, potrebbe arrivare l’occasione giusta. Una conferma potrebbe arrivare oggi nella conferenza stampa che Daniele De Rossi terrà alla BayArena alle 18.30 circa. Al suo fianco ci sarà Mile Svilar, che ormai si è preso definitivamente i pali della Roma e aspetta un cenno da parte della società per il rinnovo del contratto.