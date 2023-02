Sara Scaperrotta, ex di Zaniolo: “I suoi genitori in 18 mesi hanno visto Tommaso solo due volte”

Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Zaniolo e madre di suo figlio Tommaso, ha chiesto ai suoi follower su Instagram di porgli alcune domande. La ragazza ha dato risposte anche sulla situazione familiare e sul rapporto con i suoi ex suoceri. Una domanda in particolare è stata, quante volte i nonni paterni avessero visto il nipote da quando è nato. La risposta di Sara non si è fatta attendere: “In 18 mesi hanno visto Tommaso due volte. Secondo te sono abbastanza?”. Queste le parole di Sara a pochi giorni dalla nascita di Tommaso nel 2021: “Ho tentato a più riprese di coinvolgere Nicolò e i suoi senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e whatsapp, ed io mi sono trovata dinnanzi un muro comunicativo ed emotivo. Il mio unico obiettivo è il benessere di Tommaso, tutelare il suo percorso di crescita e di sviluppo, e fare in modo che abbia sempre una rete di supporto serena e fidata che un domani potrà chiamare famiglia. Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore”. Zaniolo ad oggi ha rapporti con suo figlio, ma quanto pare il muro tra la sua famiglia e la madre del piccolo deve essere ancora in piedi.