Santos-Athletico Paranaense 1-1: Marcos Leonardo autore del pareggio al 96′ – VIDEO

Marcos Leonardo è ancora l’indiziato principale per l’attacco della Roma. La trattativa per il centravanti brasiliano continua senza interruzioni con la possibilità di una svolta dopo la possibile fumata bianca di Ibanez in direzione Al Ahli. Nel frattempo il classe 2003 è stato schierato da titolare questa sera nel match tra Santos e Athletico Paranaense. Il tecnico Paulo Turra non ha voluto privarsi del talentino nonostante le voci insistenti portano alla Capitale. L’attaccante è risultato anche decisivo: sua la rete dell’1 a 1 finale con il ragazzo glaciale dal dischetto al 96′. Tuttavia la posizione del club paulista rimane sempre a rischio con la retrocessione che spaventa sempre più.