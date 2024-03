L’attore Claudio Santamaria, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati anche quello della sua fede calcistica. Queste le sue parole:

Lei è romanista: non si può proprio dire “mai ‘na gioia”…

“Sono un tifoso della Roma, anche se non praticante. Ma vengo da una famiglia di supertifosi: superfluo dirlo, quanto mi piacerebbe se la Roma andasse in Champions…”.