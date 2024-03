La Gazzetta dello Sport – Luca Gotti studia nuove soluzioni da verificare nella rifinitura di questa mattina al Via del Mare. Ieri all’Acaya l’esterno Banda ha proseguito nel lavoro di recupero per il problema al ginocchio destro. Sansone, invece, è rimasto a riposo per gastroenterite. Il mancino Dorgu è il principale candidato a sostituire lo zambiano a sinistra del fronte offensivo. Il tecnico ha imposto il diktat: “Ci dovrà essere una gestione del campo oculata. Serviranno coraggio ed intensità. La Roma ha cambiato molto nel passaggio da Mourinho a De Rossi. Ora cerca di essere costantemente propositiva e di avere il dominio del campo“.