La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ieri pomeriggio è sbarcato in Algarve Tiago Pinto, il general manager della Roma, che ha subito relazionato Mourinho anche sullo stato delle trattative aperte. Scamacca da una parte, Renato Sanches dall’altra. Sono loro i due giocatori che la Roma punta di portare a casa per completare la rosa e chiudere il cerchio, tra attacco e centrocampo.

Sul portoghese, tra l’altro, la Roma ha fatto sapere al Psg di essere pronta a pagare il prestito oneroso (1-2 milioni di euro) con un eventuale diritto di riscatto fissato tra i 12 ed i 13 milioni. Intanto a Trigoria sono ad un passo dal prendere Julen Jon Guerrero, 19 anni, figlio dello storico attaccante di Spagna e Athletic Bilbao. Trequartista del Real Madrid (con cui ha un contratto fino al 2025), lo scorso anno ha giocato in prestito all’Amorebieta (Serie C spagnola), segnando 4 gol in 17 partite. Arriverà in prestito con diritto di riscatto e inizierà con la Primavera, sperando di poter poi convincere Mourinho a portarlo in prima squadra.

Mentre Reynolds sta ancora trattando con il Westerlo, Cengiz Under potrebbe presto essere ceduto dal Marsiglia al Fenerbahce. La Roma ha il 20% sulla futura rivendita, a Trigoria fanno il tifo perché l’operazione si chiuda.