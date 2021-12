Sampdoria, Thorsby: “Andiamo all’Olimpico per fare risultato”

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato ai canali ufficiali del club al termine della partita contro il Venezia terminata 1-1. Ecco le sue parole sul prossimo incontro con la Roma:

“Ci è mancato solo il gol, il mio nello specifico. Di solito di testa faccio gol, ma stavolta è andata così. Anche con il piede ho avuto un’occasione più tardi. Ora sto male perché bisogna segnare e chiudere la partita in determinate situazioni. Non sono abituato a giocare così avanti, ma posso stare anche lì. Abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace che non siamo stati capaci a portare a casa i tre punti. Noi dobbiamo continuare così, ragionare sugli errori per metterli in pratica nella seconda parte di stagione. La Roma? Sarà una partita diversa, andiamo là per fare un bel risultato: abbiamo bisogno di punti e voglio di più anche a livello personale”.