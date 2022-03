Sampdoria, Bereszynski: “A gennaio interessavo alla Roma, per il trasferimento servono tanti fattori”

Bartosz Bereszynski è stato per diverso tempo un obiettivo per la fascia destra della Roma. Il terzino, ai microfoni del portale Przegląd Sportowy, ha confermato l’interesse dei giallorossi di questa estate con queste parole:

“Non so cosa si possa chiamare “vicino”, ma in realtà ero tra i due o tre giocatori che interessavano alla Roma. Ci sono state discussioni molto preliminari, ma per completare un trasferimento molti fattori devono combaciare. Nel mio caso, l’unica opzione era un trasferimento a titolo definitivo, anche per garantire alla Sampdoria una determinata somma di denaro. Nella finestra di mercato invernale i club si concentrano nel tappare i buchi nella rosa e non è il momento migliore per trasferirsi. Non ho idea di quante volte sono stato contattato perché i miei manager sanno cosa mi soddisferebbe e non devono consultarmi per tutto. Certamente si sono svolte discussioni”.