Cattive notizie per la Salernitana. Nuovo infortunio per Domagoj Bradaric, esterno sinistro tra i nuovi arrivati in casa granata. Rispetto alle prime indiscrezioni lo stop sarà più grave del previsto: salterà le prime gare di campionato e tornerà a disposizione soltanto per metà settembre. L’ex Lille dunque salterà anche la sfida contro la Roma nella prima giornata di campionato.