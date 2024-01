La Lega Serie A, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato. La Roma sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana. A dirigere la gara ci sarà Di Bello, assistenti: Dei Giudici e Rossi M. IV uomo sarà Dionisi, mentre il VAR è stato affidato a Paterna. AVAR per Doveri.