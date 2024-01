La Roma cerca in questa sessione di mercato, i rinforzi necessari per raggiungere il quarto posto. In questi giorni, il nome più dibattuto è stato Jonathan Ikoné, ma la Fiorentina ha ufficialmente escluso la possibilità di lasciarlo partire. Secondo quanto scrive Il Messaggero, un’altra opzione potrebbe essere l’acquisto di Federico Bernardeschi. Tuttavia, per la Roma, l’ostacolo principale si presenta nell’ingaggio significativo. La società starebbe valutando la fattibilità dell’operazione in ambito finanziario.