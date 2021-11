Salah: “Ho vissuto grandi momenti in Italia, i tifosi erano fantastici”

Momo Salah, attaccante del Liverpool, ha vinto il Golden Foot ed è stato intervistato da Sky Sport ricordando il suo passato in Italia. Queste le sue parole:

“Penso che venire in Serie A mi abbia aiutato tantissimo perché quando ero al Chelsea dovevo cambiare tipo di calcio e cultura. Ho vissuto grandi momenti lì, i tifosi erano fantastici e mi facevano sempre sentire il loro amore. Mi hanno aiutato tantissimo a crescere sia come persona sia come giocatore e posso solo ringraziarli. Forse ci incontreremo e giocheremo ancora contro“.