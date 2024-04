L’ex tecnico Arrigo Sacchi, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati dall’opinionista ci sono anche la Roma e il Milan e i loro rispettivi tecnici. Queste le sue parole:

Partito il conto alla rovescia: dopo la scorpacciata di domani sera con la sfida tra Real Madrid e Manchester City, c’è Milan-Roma, derby italiano in Europa League.

“Fisicamente il Milan sta molto bene. Hanno vinto cinque partite consecutive in A, non poche: significa che il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per restare in alto“.

La Roma, con il derby, ha fatto un’iniezione di entusiasmo.

“Ha giocato un’ottima partita. Mi sembra che sia in buona forma, ha svoltato da quando è arrivato De Rossi“.

Della Roma che cosa le piace?

“Adesso la squadra si muove secondo uno spartito. Da quando c’è De Rossi, a mio avviso, hanno avuto pochi passaggi a vuoto. A Lecce, ad esempio, quando hanno concesso troppe palle-gol. Per il resto, però, sono sempre sul pezzo, lottano, lavorano, s’impegnano. E non dimentichiamo che è difficile mantenere tensione ed equilibrio in un ambiente caldo come quello giallorosso”.

De Rossi merita la conferma?

“Penso proprio di sì, sta facendo un ottimo lavoro. La squadra ha una maggiore intraprendenza, nell’ambiente pare si respiri un’aria diversa. E poi è stato rilanciato un giocatore che mi piace molto come Pellegrini“.