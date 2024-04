La Gazzetta dello Sport – Ci sono due giocatori nella Roma per cui la sfida di giovedì sarà speciale: Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Il primo è cresciuto in rossonero e il 6 dicembre 2011 ha esordito in Champions, a 16 anni e 9 mesi. il Faraone ci ha invece giocato 4 anni, con 27 gol in 102 partite.