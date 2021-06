Sabatini: “Toloi fece benissimo, ma giocò poco. Mi chiedeva di rimanere a Roma”

Torna a parlare Walter Sabatini e lo fa a proposito di Rafael Toloi. L’ex ds della Roma è stato intervistato ai micorofoni di Sky Sport ed ha ricordato con dispiacere l’operazione che portò alla cessione del centrale, che avrebbe voluto rimanere nella Capitale. Il difensore è oggi in forza all’Atalanta e fa parte dei 26 azzurri convocati da Mancini. Queste le sue parole:

“Toloi? Una grande frustrazione per me. Lo presi a Roma tanti anni fa in prestito dal San Paolo, fece benissimo il suo lavoro ma giocòmolto poco. A fine anno provai a rinnovare il prestito ma il San Paolo voleva solo cederlo a titolo definitivo. Mai sono stato così imbarazzato nei confronti di un giocatore, mi chiedeva in maniera straziante di rimanere a Roma e non ho potuto accontentarlo“.