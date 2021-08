Sabatini: “La storia tra Totti e Spalletti ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Roma e Napoli saranno le sorprese del campionato”

Oggi direttore delle aree tecniche del Bologna e del Montreal, Walter Sabatini, ex ds della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prima gara di campionato. Questo uno stralcio delle sue parole:

“In un’altra epoca cercai di portare Allegri alla Roma. Lui sa che è in debito con me, perché si prese un impegno, poi disatteso. Inter? Qualche scricchiolo si avvertiva e non vedevo l’entusiasmo giusto. Non dico che un presidente debba essere fanatico, ma un po’ tifoso sì. La storia tra Totti e Spalletti ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno (nel 2016-17, ndr) la sua Roma raggiunse gli 87 punti, a 87 spesso si vincono gli scudetti. Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso. Troppi equivoci, non mi va di parlarne. Il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho saranno le sorprese del campionato, Mou è pragmatico e determinato, ha un’aura di eroismo e invulnerabilità. Zaniolo ha tutto, tecnica e forza“.