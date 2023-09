Walter Sabatini ha voluto dire la sua su un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Tag24.it:

Direttore, Totti ha aperto ad un suo ritorno alla Roma. Che ne pensa?

“Tutti conosciamo l’amore viscerale di Francesco per la Roma, così come la Roma è attratta da lui. E’ auspicabile che la società lo richiami, così come deve essere auspicabile anche un’altra cosa”.

Ci dica.

“Con quale ruolo? Totti non deve essere chiamato tanto per, deve avere un ruolo dignitoso, non una cosa generica”.

Un suo eventuale arrivo darebbe quell’energia in più all’ambiente?

“Il carisma di Totti lo conosciamo tutti, senza togliere che sensibilizzerebbe le istituzioni, anche se dobbiamo ricordarci che Totti non è Mago Merlino, ma la sua presenza caricherebbe l’ambiente e non poco”.