Ryan operativo nella Capitale per la proprietà

Il Tempo (E. Zotti) – Il nome sulla bocca di tutti è quello di Dan Friedkin ma probabilmente sarà il figlio Ryan ad assumere un ruolo più operativo per la Roma. Sarà lui a trasferirsi in pianta stabile in Italia e a seguire le vicende giallorosse da vicino. Nonostante non abbia di fatto nessuna esperienza nel mondo del calcio, potrà aiutarlo l’esperienza nel mondo di grandi società di stampo internazionale (è direttore del The Friedkin Group). Nel 2014 insieme al padre ha creato l’Imperative Entertainment, azienda cinematografica. Il primo film prodotto è stato Hot Summer Nights, una scommessa vinta da Ryan visto che il film era stato scartato da altri produttori. Poi ci sono anche varie iniziative legate al basket, lui come il padre è un appassionato di Houston Rockets, e di beneficenza, con varie attività volte alla tutela dell’ambiente.