Ryan Friedkin e la sua Capitale. Vive in centro, parla già italiano

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Qualcuno racconta di averlo visto spesso passeggiare dalle parti di Palazzo Chigi e Montecitorio, ma non per cercare di agganciare qualche politico. No, perché da quelle parti Ryan Friedkin ci vive, a via dei Prefetti. L’altra casa in Corso Vittorio Emanuele sarà per gli uomini di fiducia (Watts e Williamson). A Genova per la prima volta non era presente al seguito della squadra, esattamente come papà Dan. Ma è sempre vero che i Friedkin in Europa hanno una miriade di interessi. Ryan in ogni caso c’è quasi sempre e a Trigoria pian piano sta prendendo possesso di tutto: si ferma a guardare la prima squadra, le giovanili, gli piace molto la Primavera. Nel frattempo studia la lingua. Ha un’insegnante fissa di italiano a sua disposizione e chi ci parla assicura che i progressi siano già evidenti. Intanto l’ambasciata americana per aiutarlo gli ha messo a disposizione una segretaria fissa. Capitolo ds: Campos è l’uomo scelto. Restano le ipotesi di Berta e de Jong.