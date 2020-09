Ryan Friedkin è in Italia, ma non a Roma. Secondo quanto riporta Adnkronos, il figlio del presidente del club giallorosso sarebbe a Milano, dove ieri si è incontrato in un ristorante nel centro della città con il CEO della società, Guido Fienga, insieme ad un consulente americano. La prossima settimana invece dovrebbe essere la volta di Dan Friedkin, atteso a Roma per l’inizio del campionato.