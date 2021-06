Rui Patricio vola anche sulla Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – Sul tiro di Pogba parato da Rui Patricio tutto lo stadio di Budapest è esploso in un boato di stupore. Il portiere del Portogallo, però, era già in piedi a respingere il tentativo di ribattuta di Griezmann. Un momento esaltante. Se i tifosi della Roma non lo conoscevano, da 36 ore hanno imparato qualcosa in più. Nessun portiere, compatibile con le risorse della Roma, può dargli maggiori garanzie del 33enne di Leiria. Nella sua zona gli hanno costruito addirittuea una statua per un’altra parata, sempre su Griezmann, ad Euro2016. Nessuno ne mette in discussione l’importanza.

Da titolare Rui Patricio ha vinto la Nations League del 2019 e nell’ottavo di questo Europeo giocherà la partita numero 97 con la propria nazionale. E’ cresciuto nello Sporting Lisbona, poi nel 2018 è volato in Inghilterra dove ha confermato le riconosciute doti di tranquillità e costanza. La serenità è quello che la Roma sta cercando dopo i brividi imposti tra Pau Lopez, Mirante e la crisi di Olsen. I Wolves sono partiti da una valutazione di 12 milioni, poi sono scesi a 10. La Roma si sta avvicinando: la sensazione è che si chiuderà ai 6 più bonus.