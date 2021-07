Rui Patricio: “Ho la chance per vincere”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Rui Patricio è il primo acquisto della Roma di Mourinho. Il portiere ha rinunciato all’ultima parte di vacanze e lunedì comincerà a lavorare con la squadra. E’ rimasto molto colpito dal primo impatto con la sua nuova realtà: “Ho una sensazione molto buona, sono felice di essere qui. Quando sono arrivato in Italia ho percepito l’entusiasmo dei tifosi ed è stato bello sentire il loro affetto, senza dubbio anche questa è una motivazione per dare il massimo. Ho l’opportunità di crescere, imparare, migliorare per arrivare in un club e lottare per vincere dei titoli“.

Leggi anche: Savorani saluta: “Sette anni emozionanti”

Non è stata una trattativa facile: “Quando ho saputo dell’interessamento della Roma sono rimasto molto contento. Ero anche molto entusiasta di venire qui perchè desidero una nuova sfida. La chiamata della Roma è una grande opportunità per lottare per dei titoli, per far parte di un grrande club e quindi sono molto entusiasta, arrivare per dare il meglio, per aiutare la squadra a vincere“.