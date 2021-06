Rui Patricio e Xhaka: Mourinho incassa i primi rinforzi

La Repubblica (F. Ferrazza) – Un paio di giorni a Milano per riuscire a piazzare i tanti esuberi e regalare a Mourinho, prima del ritiro che comincerà tra una decina di giorni, almeno quei due giocatori che il tecnico ritiene indispensabili: portiere e attaccante.

Tiago Pinto conta di riuscire a metterli a disposizione di Mou già nei prossimi giorni, per quanto sia Rui Patricio sia Xhaka siano ancora impegnati con l’Europeo. Il portiere portoghese arriverà a titolo definitivo per una cifra che non supererà i 10 milioni — bonus compresi — mentre il centrocampista svizzero sta facendo pressione sull’Arsenal per liberarsi a non più di 15 milioni.

Da valutare le tante uscite necessarie, anche perché Mou non vuole allenare una rosa troppo numerosa. Pau Lopez piace al Marsiglia, Olsen ha offerte dalla Premier (e l’ottimo Europeo sta aiutando) mentre Santon potrebbe rescindere. Pastore tornerà a breve a Trigoria e parlerà con la società, mentre Fazio cerca squadra.

Tra i giocatori con più offerte ci sono Mancini e Ibanez: se il primo è considerato incedibile e presto rinnoverà, il secondo di fronte ad una buona offerta può partite. Lui ha una clausola da 80 milioni, la Roma lo venderebbe anche per meno della metà pur sapendo di dover dare il 10% dell’eventuale vendita all’Atalanta. Ecco perché il prezzo dovrebbe essere comunque alto.

Se la Roma cedesse lui o Smalling (l’Everton è una pista seria) Pinto tornerebbe sul mercato: da Trigoria smentiscono offerte per Demiral, Aké del City, anche lui all’Europeo, è invece un nome che interessa.