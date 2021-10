Rui Patricio: “Dobbiamo continuare con questa mentalità, la cosa più importante era vincere” – VIDEO

Al termine della vittoria contro l’Empoli, Rui Patricio ha parlato ai microfoni di Roma Tv. Durante la sfida contro la formazione toscana, l’estremo difensore della Roma non è stato chiamato a grandi interventi, facendosi però trovare pronto nelle sole due occasioni collezionate dagli uomini dell’ex Andreazzoli.

Queste le parole del portiere giallorosso: “Una vittoria molto importante per tutti i giocatori e lo staff. Adesso dobbiamo continuare con questa mentalità forte. Molto importante mantenere la concentrazione durante tutta la partita, ma per me la cosa più importante è aver vinto la partita”.

Rui Patricio sarà ora impegnato con la Nazionale portoghese. I lusitani sfideranno il 9 ottobre il Qatar in amichevole per poi disputare la gara di qualificazione al Mondiale – che si svolgerà proprio in nel paese arabo – contro il Lussemburgo, sfida in programma tre giorni dopo.