Franco Sensi il 3 agosto del 2000 presentò ai tifosi i suoi nuovi acquisti e la rosa che avrebbe affrontato la stagione coronata dal terzo Scudetto. Rossella Sensi ricorda l’avvenimento con un post sul proprio profilo Instagram accompagnato da un bellissimo messaggio: “Il 3 agosto del 2000 c’erano quindicimila persone all’Olimpico. Non si giocava nessuna partita, non c’erano concerti. Papà era orgoglioso di far vedere ai tifosi Emerson, Samuel, Zebina, Guigou e Balbo. La Curva li ha salutati e sperava nello Scudetto, come tutti noi. Papà aveva costruito una Roma che era diventata il suo orgoglio, è stata una giornata indimenticabile per la nostra famiglia. E ricordarlo sorridente e fiero per aver regalato un sogno unico alla sua gente è un’emozione che conservo nel cuore”.