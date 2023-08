Dopo il trasferimento di Claudio Cassano al Cittadella, il giovane talento del settore giovanile giallorosso ha postato una storia su Instagram in cui ringrazia la Roma. “5 anni, un bel viaggio, un pezzo di vita. Orgoglioso di aver fatto parte di questa società. Sono sicuro di aver dato tutto. Grazie Roma, per sempre nel mio cuore”, il messaggio del giovane attaccante per i colori con cui è entrato nel mondo del calcio.