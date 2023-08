Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – L’ex Presidente della Roma, Rossella Sensi, figlia di Franco, presidente dello storico terzo Scudetto, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Ecco le sue parole:

Suo padre vince lo scudetto,costruisce una grande Roma, poi si ammala, le cede il comando: si ricorda l’ultima cosa che le ha detto?

“Mi ricordo che era in terapia intensiva al Gemelli e anche se aveva un filo di voce voleva sapere tutto. Mi chiedeva tutto. E pochi giorni prima erano andati Torti e Montella a trovarlo: aveva chiesto tutto anche a loro”.

Per lei quei giorni furono indimenticabili.

“Già, stavo perdendo mio padre e il giorno prima, il 16 agosto, avevo scoperto di aspettare la mia prima figlia. La vita ti sorprende sempre”.

Quando hai preso il comando avevi poco più di 30 anni. Una donna, in un mondo maschilista. Non è stato facile.

“No, ma è stato anche bello. Incinta, con la scorta, non sono stati momenti semplici. Lo ammetto. Ma mi dispiace che spesso si ricordino solo quelli, la Roma per me è stato tanto altro. La quotazione in Borsa, le due coppe Italia, la Supercoppa a Milano, i campionati in cui avremmo meritato di più, le grandi notti europee… Ci siamo anche divertiti, divertiti molto. E abbiamo vinto”.

Il giocatore preferito di suo padre?

“Francesco da questo discorso lo togliamo. Tutti quelli dello scudetto, ma anche De Rossi, Perrotta, ho paura di fare un torto a qualcuno”.

Anche perché fino a Mourinho e ai Friedkin non sono arrivati altri trofei.

“Cronaca”.