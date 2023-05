Rosella Sensi a poche ore dal match tra Roma e Siviglia è intervenuta ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle sensazioni in vista della partita.

“Provo questo amore per la Roma da sempre. Mi faceva piacere partecipare a questa partita e mi sono detta ‘perché no?’. Sono agitata”.

Come mai?

“C’era agitazione anche lo scorso anno, la speranza ovviamente è quella di vincere”.

Quanto sarebbe piaciuto a Franco Sensi avere a che fare con Mourinho?

“Credo che si sarebbero divertiti molto insieme. Mio padre aveva un carattere determinato”.

C’è un punto interrogativo su Mou. Lui non lascia trasparire nulla, qual è il suo augurio?

“Vorrei averlo sempre con noi. Lo ringrazio per quello che ci ha fatto vivere e ringrazio il presidente per averlo portato alla Roma. Incrociamo le dita, spero che sia il nostro allenatore il prossimo anno”.