Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala potrebbe giocare titolare nella finale di Europa League in programma questa sera alla Puskas Arena di Budapest. L’argentino sembrerebbe aver effettuato un provino in queste ore e la caviglia sinistra è in netto miglioramento. Mourinho potrebbe aver preservato la Joya in queste settimane proprio per averlo disponibile nella finalissima di Budapest. Stessa strategia usata dal portoghese con Pogba nel 2017 proprio nella finale di Europa League contro l’Ajax. Ieri in conferenza stampa lo Special One aveva dichiarato che Dybala ha 30 minuti nelle gambe.