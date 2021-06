Roma, Zaniolo è pronto per Mourinho: oggi il prof. Fink a Trigoria per l’ok al ritiro

corrieredellosport.it – Nicolò Zaniolo corre spedito verso la nuova stagione. Il trequartista giallorosso si è definitivamente messo alle spalle l’infortunio al ginocchio ed è pronto per gli allenamenti di José Mourinho che sbarcherà venerdì nella capitale. Fino a l’altro ieri Zaniolo si è allenato a Pontremoli al Kinemove Center, uno dei migliori centri d’Italia per il recupero atletico dei calciatori. Da ieri invece è a Roma e oggi è stato sottoposto al tampone e poi ha svolto un allenamento con i preparatori giallorossi. Sotto gli occhi attenti del professor Fink, il chirurgo austriaco che lo scorso settembre a Innsbruck aveva operato il ragazzo al ginocchio. I risultati sono stati più che soddisfacenti: oggi Nicolò ha sostenuto una doppia seduta che ha dato ottimi risultati. Zaniolo è pronto per riaggregarsi in gruppo e mettersi a disposizione di Mourinho.