Roma-Vitesse, le probabili formazioni e dove vederla: regia a Mkhitaryan, El Shaarawy dall’inizio. Possibile riposo per Cristante e (o) Pellegrini

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Il biglietto per il volo verso i quarti di finale della Conference League è stato prenotato giovedì scorso, la conferma dell’acquisto dovrà essere compiuta domani. Interrotta la striscia di tre vittorie consecutive col pareggio (1-1), arrivato all’ultimo minuto su rigore di Pellegrini, contro l’Udinese – persiste quella delle 8 partite di fila senza sconfitta – la Roma dovrà portare a termine il lavoro iniziato la scorsa settimana.

Si riparte dal risultato dell’andata: 1-0, gol di Oliveira, domani squalificato. Un vantaggio troppo riduttivo per poter lasciar presagire una qualificazione già acquisita, a maggior ragione dopo lo stop della regola del gol doppio in trasferta. Dopo le fatiche europee, anche il Vitesse ha pareggiato. La formazione giallonera, sesta in classifica, non è andata oltre lo 0-0 contro l’Heracles, undicesima forza del campionato.

A spingere la Roma ai quarti di finale saranno poco meno di 40.000 spettatori. All’Olimpico – che come tutti gli stadi d’Italia dal primo aprile tornerà al 100% della capienza, domani sarà al 75 – previsti 36.000 tifosi.

Circa 750 invece gli olandesi che giungeranno nella capitale. Dopo il divieto di trasferta per lo spareggio contro il Rapid Vienna per gli scontri in Francia con i tifosi del Rennes e a Londra con quelli del Tottenham, i sostenitori del Vitesse torneranno in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VITESSE

Dentro Kumbulla e Mkhitaryan, fuori Mancini e Oliveira. Il difensore italiano ed il centrocampista portoghese, decisivo col sinistro al volo a fine primo tempo nel match d’andata, dovranno scontare un turno di squalifica. Come fatto dall’italo-albanese e dall’armeno in campionato, entrambi ora pronti a far parte della formazione titolare di domani.

Un undici che non dovrebbe subire grandi cambiamenti in nome del turnover con sguardo al derby, men che meno con una qualificazione non ancora fatta propria. Si paventa un’assenza di Zaniolo, in favore di Shomurodov o Felix, ma anche – forse soprattutto – di Pellegrini. La sensazione, però, è che domani ci sarà pressoché una Roma simile a quella vista domenica con l’Udinese.

Eccezion fatta per due – forse tre, ma è difficile – accorgimenti. In difesa, quindi, Ibanez, Smalling e Kumbulla. Sulla destra non dovrebbe essere intaccata la titolarità di Karsdorp. Dall’altra parte, dopo la gara a singhiozzo di Udine, Mou potrebbe mandare Zalewski in panchina per non rischiare di minarne il morale. Vina o El Shaarawy dal 1’: più possibilità per il Faraone.

La regia romanista tornerà sotto la guida di Mkhitaryan, affiancato da Veretout. Cristante, fedele di Mourinho e solida garanzia, riposerà, almeno per l’inizio. Già in panchina all’andata, si sussurra di un’altra esclusione di Pellegrini. Quest’eventualità porterebbe alla titolarità di Cristante. L’ipotesi sembrerebbe da scartare: il capitano servirà Abraham e Zaniolo dall’inizio.

Cambiamenti anche nel Vitesse. Thomas Letsch non avrà a disposizione Oroz, Bero e Hajek. Il primo è squalificato, mentre gli altri due hanno riportato problemi fisici e non sono stati neppure convocati. Gli olandesi tenteranno dunque la rimonta affidandosi a Houwen, Doekhi e Rasmussen centrali. Dasa e Wittek sulle fasce. Tronstad e Bazoer vicino a Domgjoni. Grbic, Openda e Frederiksen il trio offensivo.

DOVE VEDERE ROMA-VITESSE

Sia Sky che Dazn trasmetteranno in diretta la sfida tra Roma e Vitesse. Sulla pay-tv il canale di riferimento è Sky Sport, canale numero 252. Disponibile, per gli abbonati, anche la visione in streaming tramite l’app Sky Go.

Maurizio Compagnoni si occuperà della telecronaca su Sky, Luca Marchegiani del commento tecnico. Pierluigi Pardo, invece, racconterà la sfida su Dazn col supporto di Riccardo Montolivo. Il fischio d’inizio è alle 21, alle 20 comincerà il prepartita su Sky.

ROMA-VITESSE, ARBITRA PETRESCU

Sarà Radu Petrescu a dirigere Roma–Vitesse. Il fischietto romeno sarà coadiuvato dagli assistenti Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan. Non ci sono precedenti con nessuna delle due squadre. Petrescu ha però già incrociato i colori giallorossi. Ha diretto infatti lo spareggio della Roma Primavera della Youth League 2015-16 contro il Salisburgo, sconfitto in casa per 0-4.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Tripi, Keramitsis, Maitland-Niles, Vina, Cristante, Zalewski, Diawara, Darboe, Perez, Shomurodov, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Kumbulla.

Squalificati: Mancini, Oliveira.

S.C.B Vitesse Arnhem (4-3-3): Howen, Dasa, Doekh, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Domjoni, Bazoer; Grbic, Openda, Frederiksen.

A disposizione: Schubert, Cornelisse, Hajek, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, de Regt, Buitink.

Allenatore: Thomas Letsch.

Indisponibili: Bero, Hajek.

Diffidati: Bazoer, Buitink, Doekh, Tronstad, Wittek.

Squalificati: Oroz.

Arbitro: Petrescu.

Assistenti: Ghinguleac–Marica.

IV Uomo: Birsan.