Roma, vietato sbagliare

Il Messaggero (A.Angeloni – S.Carina) – Un turnover mirato. La rotazione di questa sera della Roma non sarà radicale. Una delle poche certezze è Borja Mayoral che guiderà l’attacco contro lo Spezia per far rifiatare Dzeko. 5 anni fa i liguri decisero di mandare in crisi definitivamente i giallorossi eliminandoli dalla competizione e indirizzando Garcia verso l’esonero. Fonseca è chiamato alla ripartenza con la consapevolezza che queste sono le classiche partite trappola. Con Mayoral davanti ci sarà anche Pedro, mentre ci sono dubbi sul loro partner: Fonseca ha in mente una staffetta Pellegrini-Mkhitaryan. Diawara, che non gioca dal 13 dicembre, conta di avere una chance. Se non l’avrà l’intento del club sarà chiaro: liberarsene a gennaio per magari investire altrove. La priorità è l’attaccante, ma se parte il guineano bisognerà tappare anche quel buco. Amrabat è un giocatore che interessa, ma la Fiorentina in questo momento non lo vuole lasciare andare. Tornando alla formazione in difesa spazio a Mancini che sabato sarà squalificato. Si rivedrà Kumbulla e in mezzo Cristante. Sulle fasce riposo per Karsdorp e straordinari per Spinazzola visto che Calafiori è infortunato.