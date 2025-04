Eldor Shomurodov, autore del gol vittoria contro il Verona, è intervenuto al termine della partita ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Ti piace il posto che ti stai ritagliando?

“Si certo, voglio aiutare questa squadra”.

Cosa si pensa nello spogliatoio per la Champions?

Shomurodov a Sky Sport

Sul gol.

“Devo ringraziare anche Soulé”.

Una gara ricca di significati.

“Noi vogliamo arrivare in classifica Champions e per questo dobbiamo per forza vincere queste partite. Prima della gara il mister ce lo aveva detto che sarebbe state difficile. I tifosi hanno aiutato”.