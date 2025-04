José Angeliño ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo Roma-Verona. Le sue parole:

Da qui alla fine ci sono partite importanti.

“Noi vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo lavorare partita per partita”.

Voi come vi sentite nello spogliatoio?

“Pensiamo a lavorare in settimana. Vogliamo giocare forte fino a gli ultimi minuti e vogliamo vincere”.

Nello spogliatoio di che obbiettivo parlare?

“Dopo la partita si parla ma il focus è sempre alla seguente”.

Angelino a Sky Sport

Sul match.

“Sapevamo che oggi era tosta, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo meritato i 3 punti. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare”.

Sulla Champions.

“Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare. Poi vedremo”.

Su Ranieri.

“Per me è al top, mi ha trovato e venivo da una situazione difficile. Grazie al lui mi sento bene, adesso non mi manca tanto Paulo in campo (ride, ndr)”.

Sulla posizione.

“Lasciami quinto (ride, ndr). Non ne ho parlato con Ranieri ma mi ha messo subito da quinto e ha fatto bene”.