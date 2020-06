Mercato, l’Hellas Verona su Cetin: chiesto in prestito oneroso con diritto di riscatto

Pagine Romaniste – Marash Kumbulla è uno dei pezzi pregiati della rosa del Verona, che con ogni probabilità lascerà in estate. Per questo il club gialloblu sta scandagliando il mercato dei difensori centrali per trovarne il sostituto. In questo senso dunque l’Hellas sta puntando forte su Mert Cetin. La trattativa con la Roma sarebbe già iniziata. La richiesta del Verona è quella di avere il giocatore tramite un prestito oneroso, che prevederebbe un diritto di riscatto a favore dei gialloblu ma anche di controriscatto a favore dei giallorossi.