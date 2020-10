Roma, Veretout l’intoccabile

Leggo (F.Balzani) – Jordan Veretout è l’intoccabile dei Friedkin, che hanno rifiutato quasi 35 milioni dal Napoli. Gattuso in estate ha fatto di tutto per prenderlo e dargli il posto di Allan, ma dalla capitale è arrivato un doppio no, dal francese e dalla Roma. Per Veretout è in arrivo il premio fedeltà: un adeguamento dell’attuale contratto che passerebbe da 2 a 2.5 milioni fino al 2025, mentre quello di Dzeko dovrebbe essere spalmato fino al 2023. L’ex viola è il motore della Roma di Fonseca e da qualche mese ha anche aumentato la media gol. Il valore del suo cartellino è passato dai 19 milioni pagati lo scorso anno alla Fiorentina ai 40 di oggi.