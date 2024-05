Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Per andare in finale di Europa League serve qualcosa che assomiglia a un miracolo perché la Roma parte dallo 0-2 e perché il Bayer Leverkusen è imbattuto da tutta la stagione. Due sono i 3-0 che hanno fatto la storia europea della Roma: quello al Dundee nella semifinale di Coppa dei Campioni il 25 aprile 1984 e quello al Barcellona nei quarti di Champions il 10 aprile 2018.

De Rossi è realista, ma l’ex compagno Juan Jesus ha ricordato il discorso che proprio DDR, da capitano, fece nello spogliatoio prima della sfida a Messi (andata: 1-4): “Non so cosa dirò, qualcosa a braccio probabilmente. Quella volta ho detto che mi fidavo del gruppo e la stessa cosa posso dirla a questi miei calciatori. Sono loro che mi hanno portato fin qui. Dobbiamo almeno provarci. Il Bayer è fortissimo ma quel Barcellona era una squadra di marziani. Serviranno forza mentale, un po’ di pazienza e tanta attenzione”. Messaggio chiaro: “Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Dybala? Le valutazioni le farò io con lo staff e con il dottore, ma non in vista della gara con l’Atalanta”.