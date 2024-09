Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro il Venezia. Queste le sue parole:

SVILAR A DAZN

Come è il cambio della fase difensiva con il nuovo allenatore?

È un modo diverso di giocare, non siamo abituati perché abbiamo fatto una preparazione diversa, però serve un po’ di tempo per capire tutto. Stiamo facendo un buon lavoro e tutti si adattano molto velocemente.

Le due parate fondamentali che hai fatto? La più difficile?

La seconda per me, perché nella prima sono andato in tuffo e mi ha colpito, nella seconda ho avuto un po’ di fortuna che la mia mano era al posto giusto. Meno male, è il mio lavoro.

Quanto cambia quando a tre hai davanti Angeliño?

Sì, è molto forte con la palla e con la testa in area anche, nonostante non sia molto alto, è molto attento e furbo. Spero che continui così

Pisilli, che ne pensi?

Bravissimo ragazzo e bravissimo giocatore, diventerà molto forte e sono contento per lui, fondamentale per prendere i tre punti.

Come ha festeggiato nello spogliatoio? A noi ha detto che vi porta a cena forse…

Non lo so, due settimane fa ha portato la pizza per il suo compleanno, ora deve portare qualcosa in più (ride, ndr).