Pagine Romaniste (L. Meriggioli – F. Castellucci) – Nella sesta giornata di Serie A, la Roma ospita il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. Dopo l’impegno di Europa League, terminato con un pareggio contro l’Athletic Bilbao, Ivan Juric potrebbe cambiare l’undici iniziale a causa degli acciacchi di Dybala e Celik, oltre a quelli di Pellegrini e Le Fée che sarà ancora out.

Dopo un pareggio e tre sconfitte, il Venezia nell’ultimo turno di campionato ha battuto il Genoa al Pier Luigi Penzo, ottenendo così il primo trionfo stagionale. L’ultima vittoria giallorossa in campionato sul Venezia risale al 2 dicembre 2001: 1-0 gol di Diego Fuser.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VENEZIA

La porta della Roma sarà protetta da Svilar, con la difesa a tre composta da Mancini, N’Dicka e Angeliño, con probabile arretramento sulla retroguardia per far spazio ad El Shaarawy. Sull’altro esterno ci sarà Celik, che stringerà i denti dopo il fastidio avvertito giovedì. In mezzo al campo scalpitano Pisilli e Konè, con Paredes e Cristante che insidiano il francese. Dovbyk guiderà l’attacco, dopo i due gol consecutivi nelle ultime uscite. La trequarti a sostegno dell’ucraino sarà composta da Baldanzi, molto vivace nelle partite precedenti e Soulé, che potrebbe avere un’occasione dal 1’ in caso di forfait di Dybala e Pellegrini, in forte dubbio.

Di Francesco per la sfida all’Olimpico ritrova Nicolussi Caviglia in mediana. Ballottaggio aperto tra Oristanio e Yeboah. Pronti Candela e Zampano sulle fasce. L’unico indisponibile sarà Bjarkason, che non è ancora mai sceso in campo in questa stagione a causa di un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

ARBITRA ABISSO, AL VAR PATERNA

L’arbitro della partita sarà Abisso, con Pagliardini e Palermo come assistenti. Il quarto uomo sarà Scatena, al Var Paterna e Avar Pairetto.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Roma-Venezia sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, disponibile anche in streaming tramite app Dazn per smartphone e tablet.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’dicka, Hermoso; El Shaaarawy, Pisilli, Koné, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Nardin, Hummels, Sangaré, Abdulhamid, Celik, Dahl, Paredes, Cristante, Pellegrini, Shomurodov, Dybala.

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Bertinato, Grandi, Stankovic, Haps, Carboni, Schingtienne, Sagrado, Andersen, Crnigoj, Doumbia, Raimondo, Ellertsson, Gytkjaer, Yeboah

Squalificati: –

Indisponibili: Bjarkason.

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Pagliardini-Palermo.

IV Uomo: Scatena.

VAR: Paterna.

Avar: Pairetto.

Foto: Done_art10