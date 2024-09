Ivan Juric, tecnico della Roma, ha stilato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Venezia. Sono 23 i giallorossi presenti nell’elenco. Il calcio d’inizio della sfida è in programma alle ore 15. Presenti Pellegrini, Dybala e Celik. Out Le Fée e Zalewski. Questa la lista completa:

Angelino;

Baldanzi,

Celik;

Cristante;

Dahl;

Dovbyk;

Dybala;

El Shaarawy;

Hermoso;

Hummels;

Koné;

Mancini;

Marin;

Ndicka;

Paredes;

Pellegrini;

Pisilli;

Ryan;

Sangaré;

Saud;

Shmurodov;

Soulé;

Svilar.