La Roma vince contro il Venezia, ma non convince. I giallorossi, affaticati dalla partita di Coppa, non hanno messo in campo l’intensità delle precedenti due partite. Lasciando il fianco scoperto per le ripartenze degli uomini di Di Francesco. Infatti è solo nella ripresa grazie ai cambi la musica cambia. Pisilli e Baldanzi danno una nuova energia che porta la Roma a ribaltare il match. Molto bene anche Svilar, miracoloso in almeno tre occasioni. Tuttavia non buona la prestazione di Soulé, che deve ancora calarsi nella realtà capitolina.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport

Svilar 7,5, Mancini 6 (Dal 58’ Baldanzi 6,5) Ndicka 6,5: Angelino 6,5: Celik 6: Koné 5,5: Dal 58’ Pisilli 7,5: Cristante 6: El Shaarawy 6: Soulé 5: Dal 85’ Hermoso SV: Pellegrini 6: Dal 80’ Paredes SV: Dovbyk 5,5. All: Juric 6.

Il Corriere dello Sport

Svilar 7, Mancini 5,5 (Dal 58’ Baldanzi 6,5) Ndicka 6: Angelino 6: Celik 6: Koné 5,5: Dal 58’ Pisilli 7,5: Cristante 6,5: El Shaarawy 5: Soulé 5: Dal 85’ Hermoso SV: Pellegrini 5: Dal 80’ Paredes 6: Dovbyk 5. All: Juric 6.

Leggo

Svilar 7,5 Mancini 5,5 (Dal 58’ Baldanzi 6) Ndicka 5,5: Angelino 6: Celik 6: Koné 5,5: Dal 58’ Pisilli 7,5: Cristante 6: El Shaarawy 6: Soulé 5: Dal 85’ Hermoso SV: Pellegrini 5,5: Dal 80’ Paredes 6: Dovbyk 5. All: Juric 6.

Il Messaggero

Svilar 7,5, Mancini 6 (Dal 58’ Baldanzi 6,5) Ndicka 6,5: Angelino 6,5: Celik 6: Koné 5,5: Dal 58’ Pisilli 7,5: Cristante 6: El Shaarawy 5: Soulé 5: Dal 85’ Hermoso SV: Pellegrini 6: Dal 80’ Paredes 6,5: Dovbyk 5,5. All: Juric 6.

Il Tempo

Svilar 7, Mancini 6 (Dal 58’ Baldanzi 6,5) Ndicka 6: Angelino 6,5: Celik 6: Koné 5,5: Dal 58’ Pisilli 7: Cristante 6: El Shaarawy 5,5: Soulé 4,5: Dal 85’ Hermoso SV: Pellegrini 5,5: Dal 80’ Paredes SV: Dovbyk 5,5. All: Juric 6.