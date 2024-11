Corriere della Sera (M. Perrone) – Undici trasferte senza vittorie. La peggior serie negativa di questo millennio. L’ultimo colpo esterno della Roma l’ha firmato Cristante al 95′, il 25 aprile a Udine, quando venne recuperata la parte finale dell’incontro sospeso 11 giorni prima per l’infortunio di Ndicka. Dopo quel 2-1 sono arrivati, fra De Rossi e Juric, 6 pareggi e 5 sconfitte. Stasera sul campo dell’Union Saint- Gilloise, dove non ha mai vinto e mai segnato (2-0 per i belgi e 0-0, i remoti precedenti del 1959 e 1960 in Coppa delle Fiere), la Roma rischia di arrivare a ridosso della top 10 delle sue strisce esterne peggiori: eguagliando all’11° posto le 12 partite tra dicembre 1999/maggio 2000 e un’altra serie simile del 1966.

Il record negativo risale al periodo più buio della storia giallorossa: tra gennaio 1950 e settembre 1951 le trasferte senza un successo furono addirittura 30, con 24 sconfitte e 6 pareggi, l’ultimo un 1-1 a Vicenza in serie B dove la Roma era appena retrocessa per l’unica volta.

