Roma, un pareggio con rissa. Mourinho ha scelto i titolari

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Come dice Giovanni Trapattoni: chi vuole il balletto, vada alla Scala. E’ già una Roma fortemente griffata José Mourinho quella che pareggia 1-1 contro il Porto nella prima amichevole “vera” della stagione, subendo il pareggio solo nei minuti finali, contro un avversario più avanti nella preparazione perché inizierà il campionato due settimane prima. Una partita utile perché il Porto, allenato dall’ex laziale Conceicao, non ha regalato niente. Nemmeno nei contrasti, davvero poco amichevoli, come quello di Pepe su Mkhitaryan a metà ripresa, che ha scatenato una rissa placata dall’arbitro senza cartellini ma con un “cooling break” che ha permesso a Mou di sostituire l’armeno inferocito.