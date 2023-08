Adesso è ufficiale: Ricardo Tomas Solbes è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante argentino, classe 2006, arriva a titolo definitivo in giallorosso dal Defensa y Justicia. Il giovane centravanti ha già esordito in prima squadra nonostante i suoi 17 anni compiuti da un mese. A darne notizia direttamente la società attraverso Twitter: “Benvenuto nel nostro Settore Giovanile a Ricardo Tomas Solbes Waldmeyer, attaccante argentino, classe 2006, proveniente dal Defensa y Justicia”

Particolare il soprannome di Solbes, che si porta dietro da quando è piccolo: in Argentina lo chiamano “Apache”, proprio come Carlos Tevez. Lo ricorda sia per il fiuto del gol che per l’altezza.