Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cesena, iniziando dal tema del giorno, quello riguardante Marko Arnautovic, il cui agente ieri ha chiesto che il club ascoltasse l’offerta proveniente dalla big. L’attaccante è anche nella lista di Tiago Pinto per il possibile innesto d’esperienza nella rosa della Roma. Queste le parole del tecnico riportate da 1000cuorirossoblu.it: “Marko ha fatto una buona preparazione, ora sta bene. Il resto Marko sa cosa penso e so cosa pensa Marko, anche la società sa cosa penso. Domani gioca, sul mercato parlate con Sartori, Di Vaio, Fenucci perché sono loro che prendono le decisioni durante il mercato“.