Pagine Romaniste – Alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Udinese, in un clima tutt’altro che sereno a seguito dell’esonero di Daniele De Rossi di mercoledì mattina. I tifosi per la prima volta nell’era Friedkin sono pronti alla contestazione. Parola al campo, e idee chiare per il neo allenatore giallorosso Ivan Juric che è pronto all’esordio con il suo marchio di fabbrica: la difesa a tre, che sarà essere composta da Mancini, Ndicka e Angeliño. Sulla trequarti pronti Dybala e Pellegrini, a comandare l’attacco Dovbyk, reduce dal gol di Genoa. Partirà dalla panchina Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk