La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato le informazioni utili ai tifosi giallorossi per la sfida all’Udinese. Questo il comunicato:

Il Club in settimana ha messo in vendita i biglietti del settore Distinti Nord-Ovest, c’è ancora tempo per acquistarli.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere questo secondo appuntamento stagionale all’Olimpico.

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 15:30.

Il consiglio è di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 15:00 è possibile rivolgersi al Call Center AS Roma (06.89386000) anche via e-mail ([email protected]) o tramite form.

Sempre dalle 15:00, è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61.

L’inno “Roma Roma” tradotto in lingua dei segni

In occasione dell’inno “Roma Roma” che precederà il calcio d’inizio, i maxischermi trasmetteranno la traduzione in lingua dei segni del testo della canzone grazie ad un pool di interpreti della Community giallorossa e del Gruppo Sordi Romanisti.

Il servizio sarà inaugurato in questa partita per celebrare la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni del 23 settembre e proseguirà per tutto il campionato per consentire agli spettatori di vivere sempre in maniera inclusiva uno dei momenti più attesi ed emozionanti per il tifoso giallorosso.